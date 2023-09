Bundeswehr: Kommandeur für Innere Führung nach einem Jahr von Aufgaben entbunden

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat den Kommandeur des Zentrums Innere Führung, Marcus Kurczyk, am Samstag vorläufig von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit. Die Aufgaben des Kommandeurs in Koblenz würden bis auf Weiteres vom Chef des Stabes im Zentrum Innere Führung, Thomas Berger, übernommen, hieß es weiter.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP wollte ein Sprecher des Ministeriums sich nicht zu den Hintergründen äußern. Zu Personalentscheidungen mache das Ministerium generell keine Angaben, sagte er.

Der 58-jährige Kurczyk hatte den Posten in Koblenz erst im vergangenen Jahr übernommen. Zuvor war er Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin gewesen.

Das Zentrum Innere Führung bildet militärische Führungskräfte in Lehrgängen zur Führungskultur der Streitkräfte und zu den ethischen Grundlagen des Soldatenberufes aus und weiter.