Nach Einstieg in Berliner S-Bahn: Hamburger Rentner vermisst

Zuletzt wurde der 82-jährige Hamburger am Berliner Hauptbahnhof gesehen: Dort stieg er in die S7. Seither fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Ein Rentner aus Hamburg ist in Berlin verschwunden und wird seitdem vermisst. Von dem 82-jährigen Mann fehlt seit Mittwoch, dem 31. Mai 2023, jede Spur. Der vermisste Wolfgang Feske stieg gegen 13 Uhr am Hauptbahnhof Berlin allein in eine S-Bahn der Linie 7. Wie die Berliner Polizei mitteilt, ist seither sein Aufenthaltsort unbekannt.

Herr Feske ist nach Angaben der Polizei ungefähr 175 Zentimeter groß und hat sehr kurz rasierte Haare. Zuletzt trug er eine blaue Jeansjacke, eine blaue Jeanshose und braune Schuhe.

Rentner vermisst: Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes fragt:

Die Polizei fragt: Wer hat Herrn Feske nach seinem Verschwinden um 13 Uhr gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.