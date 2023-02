Nach Erdbeben: Özdemir sagt Teilnahme an Narrengericht ab Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat seine Teilnahme an einer außerordentlichen Sitzung des Stockacher Narrengerichts in Berlin abgesagt. Seine Geda... dpa

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, l), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, bei einem Termin. Fabian Sommer/dpa

Berlin/Stockach -Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat seine Teilnahme an einer außerordentlichen Sitzung des Stockacher Narrengerichts in Berlin abgesagt. Seine Gedanken seien bei den Opfern des katastrophalen Erdbebens in der Türkei und Syrien, schrieb der Grünen-Politiker am Donnerstag auf Twitter. Özdemir sollte bei der Fastnachtsveranstaltung in der Hauptstadt am Donnerstagabend mit Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Streitthema „Schwaben-Bashing“ verhandeln.