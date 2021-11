Rotterdam - Ein Tag nach der Eskalation einer gewalttätigen Demonstration gegen Corona-Restriktionen in Rotterdam sind auch in Amsterdam und Breda hunderte Corona-Maßnahmen-Gegner auf die Straße gegangen. Durch die nahe der belgischen Grenze gelegenen Stadt Breda zog ein Protestzug aus rund 300 Demonstranten, die Plakate wie „Kein Lockdown“ in die Höhe hielten.

Im Zentrum von Amsterdam protestierten viele Menschen mit niederländischen Flaggen. Zuvor hatte die Organisation United We Stand Europe eine von ihr geplante Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Amsterdam abgesagt. „Gestern Nacht war in Rotterdam die Hölle los“, erklärte die Gruppe zur Begründung.

Demonstrationen gegen Lockdown auch in Österreich

Bei der Demonstration am Freitagabend waren sieben Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten Schusswunden und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Nach Polizeiangaben soll die nationale Ermittlungsbehörde untersuchen, „ob die Verletzungen von Polizeikugeln verursacht wurden“.

In den Niederlanden gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen seit einer Woche wieder ein Teil-Lockdown. Die Bürger dürfen sich nur mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen, Arbeitnehmer sollen möglichst im Homeoffice arbeiten. Geschäfte müssen früher schließen.

Auch in Österreich demonstrierten am Samstag Tausende Menschen gegen einen erneuten Corona-Lockdown. Die österreichische Regierung hat wegen der massiven vierten Corona-Welle einen Lockdown für alle ab Montag angekündigt. Während die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene am 13. Dezember enden sollen, ist der Lockdown für Ungeimpfte unbefristet. Außerdem wird Österreich als erstes Land in der EU im Februar 2022 eine Corona-Impfpflicht einführen.