Nach Fahrradunfall in Berlin-Hellersdorf: 43-Jährige stirbt in Krankenhaus

Nach einem Fahrradunfall Ende September ist die Betroffene nun am Sonntagmittag in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei am Montag soll die 43-Jährige am 30. September gegen 18 Uhr in der Hellersdorfer Straße unterwegs gewesen sein.

Auf der Höhe des U-Bahnhofs Kaulsdorf-Nord in Hellersdorf soll die Frau ohne Fremdeinwirkung aus unbekannten Gründen gestürzt sein. Dabei verletzte sich die Frau und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wurde zu dem Zeitpunkt nicht alarmiert, nimmt aber nun die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.