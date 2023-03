Nach Festnahme: Entflohener Sexualstraftäter geschwächt auf Krankenstation Zwei Wochen nach seiner Flucht war der geflohener Sicherungsverwahrte auf einem Hochsitz entdeckt worden. Vermutlich hatte er in den vergangenen Tagen draußen gelebt. dpa

Die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel. Cevin Dettlaff/dpa

Potsdam -Der zwei Wochen nach seiner Flucht wieder gefasste Straftäter aus der Sicherungsverwahrung wird wegen seines schlechten Gesundheitszustandes im Gefängnis-Krankenhaus in Brandenburg an der Havel behandelt. Es sei sehr geschwächt und habe kaum selber laufen können, sagte die Sprecherin des Justizministeriums, Ariadne Ioakimidis, am Mittwoch. Sie nannte seinen Gesundheitszustand „ernst“. Der Gesuchte habe sich während der Fahndung vermutlich nicht mehr getraut, Unterschlupf zu suchen und habe womöglich im Freien übernachtet und sich kaum mit Nahrung versorgt. Es sei unklar, wie schnell er sich erhole.