Taliban offenbar besorgt um Wohlergehen von „Hassfluencer“ Andrew Tate

Mitglieder der radikalislamistischen Taliban sind offenbar besorgt um das Wohlergehen des vor kurzen festgenommenen Influencers Andrew Tate. Die US-Journalistin Sameera Khan, die sich auf Twitter für die Freilassung Tates einsetzt, schilderte die Bedenken der Taliban auf Twitter. Der Influencer wurde wegen Menschenhandels festgenommen.

Khan hatte am Samstag angekündigt, einen Twitter Space mit Vertretern der Taliban zu halten, um die Festnahme Andrew Tates zu diskutieren. „Sie (die Taliban) sagen, dass der Westen Andrew Tate braucht, weil die Menschen von Feministen unterdrückt werden“, so Khan auf Twitter.

Andrew Tate für 30 Tage in Haft

Ein weiterer Twitter-Nutzer teilte einen Screenshot der Teilnehmer an der Live-Unterhaltung. Ob es sich bei den Teilnehmern tatsächlich um Mitglieder der Taliban handelt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan Tate wurden am Freitagabend für 30 Tage verhaftet. Das entschied ein Gericht in Bukarest nach fünfstündigem Verhör und dreistündigen Beratungen. Der Gruppe wird Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Sie sollen mindestens sechs Frauen zu Sex und Mitwirkung in pornografischen Videos gezwungen haben

Tate steht wegen seiner frauenfeindlichen Äußerungen seit Jahren in den Medien. Er wurde letztes Jahr von den Plattformen Instagram, Twitter, Tiktok und Youtube gesperrt.