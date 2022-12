Nach Feuer an Obdachlosenzelt: Polizei nimmt Frau fest

Wegen des dringenden Tatverdachts am Dienstagmorgen das Zelt eines Obdachlosen in Berlin-Moabit angezündet zu haben, ist eine 45-Jährige noch am Tatort festgenommen worden. Gegen 7 Uhr bemerkte der Nutzer des im Spreebogenpark aufgestellten Zeltes Flammen an seinem Lager.

Wie die Polizei mitteilte, gelang es dem ebenfalls 45-jährigen Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren befand, das Feuer selbst zu löschen. Im Rahmen der Tatortarbeit konnte die Bekannte des Mannes ermittelt und festgenommen werden. Sie kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Mordkommission des Landeskriminalamtes überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die Frau heute in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht wird.