Nach Feuer auf Firmengelände: Brandstiftung ausgeschlossen

Wildau -Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge auf einem Firmengelände im Gewerbepark in Wildau (Dahme-Spreewald) schließt die Polizei vorsätzliche Brandstiftung aus. Das hätten Untersuchungen der Kriminaltechniker ergeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie hatte zuvor den Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Den Angaben zufolge befand sich die Ausbruchstelle des Feuers auf einem Sattelauflieger, der am vergangenen Freitag auf der Autobahn 13 nach einem technischen Defekt in Brand geraten war. Im Anschluss der Löscharbeiten war der beschädigte Auflieger auf dem Firmengelände abgestellt worden. Ein sogenanntes „Glutnest“ in dem Fahrzeug habe einen neuen Brand am Sonntagabend ausgelöst, hieß es. Insgesamt wurden ein Lastwagentrailer, zwei Transporter und zwei Autos von den Flammen beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.