Nach Feuer im Grunewald: mehr Waldbrand-Sensoren geplant Im August wütete ein großer Waldbrand im Berliner Grunewald. Auch vier Monate danach ist die Ursache ungeklärt. Der Senat will jetzt vorbeugen. dpa

ARCHIV - Ein Wasserwerfer löscht die Brandstelle am Sprengplatz der Berliner Polizei im Grunewald. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Mit Hilfe von mehr Sensoren sollen Waldbrände in Berlin künftig schneller erkannt werden. Zu einem Waldbrand-Sensor auf dem Müggelberg sollen zwei weitere im Grunewald und in Tegel hinzukommen, um Brände frühzeitig technisch aufzuspüren, wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Umwelt erklärte. Außerdem solle die Zahl der Hydranten in den Berliner Wäldern steigen: von 42 auf 50.