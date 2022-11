Nach Güterzugunfall: Gas kann vorerst nicht weiter abgefackelt werden Die Bergung der havarierten Güterwaggons auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin gestaltet sich schwierig. Wegen der Kälte kann das Gas nicht abgefackelt werden. dpa

Am Montag wurde an der Unfallstelle noch Gas kontrolliert abgefackelt. dpa/Philipp Schulze

Leiferde -Nach dem schweren Unfall zweier Güterzüge in Leiferde im niedersächsischen Landkreis Gifhorn erschwert die Kälte die Arbeit der Einsatzkräfte. Am späten Montagabend sei das Abfackeln des explosiven Propangases aus einem umgestürzten Kesselwaggon gestoppt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag.