Nach Güterzugunfall: Gas wird aus Waggons abgepumpt Bereits am Donnerstagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall zweier Güterzüge. Die Aufräumarbeiten mit Spezialgerät haben angefangen. dpa

Zwei Kesselwaggons von einem der verunfallten Güterzüge liegen seitlich auf dem Bahndamm, während Propangas aus den Waggons entweicht (M). Michael Matthey/dpa

Leiferde -Drei Tage nach der Kollision zweier Güterzüge im niedersächsischen Landkreis Gifhorn hat die Feuerwehr am Sonntagmittag mit dem Anpumpen des explosiven Propangases aus den Waggons begonnen. Dazu waren am Samstag Spezialpumpen in Stellung gebracht worden, wie Carsten Schaffhauser, Sprecher der Feuerwehr Meinersen, sagte.