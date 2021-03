Berlin - In Deutschland finden vorerst keine weiteren Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca statt. Es hatten sich Meldungen von Blutgerinnseln der Hirnvenen gemehrt, die im Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten. Das Paul-Ehrlich-Institut hat deshalb zu weiteren Prüfungen des Impfstoffs geraten. Doch was machen Menschen, die bereits mit Astrazeneca geimpft wurden? Wann haben sie Grund zur Sorge? Die Berliner Zeitung hat die wichtigsten Fragen beantwortet.

Schon geimpft? Das müssen Sie beachten

Keine Sorgen müssen sich Menschen mehr machen, deren Impfung bereits 16 Tage oder länger zurückliegt, wie der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Cichutek bekannt gab. Einen Arzt aufsuchen hingegen sollten Geimpfte, die über die ersten paar Tage nach der Impfung hinaus anhaltende Kopfschmerzen oder Hauteinblutungen zu beklagen hätten.

Diese Nebenwirkungen sind normal

Impfreaktionen treten bei dem Astrazeneca-Vakzin relativ häufig auf, sie sind aber nicht per se gefährlich. Laut Beipackzettel müssen mehr als eine von zehn Geimpften mit Schmerzen, Druck, Wärme, Juckreiz oder Blutergüssen an der Einstichstelle rechnen. Zu den sehr häufigen Reaktionen gehören zudem Müdigkeit, Unwohlsein, Schüttelfrost oder erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen, Übelkeit und Muskelschmerzen. Bis zu eine von zehn Personen kann überdies mit Fieber, Schwellungen an der Einstichstelle, Erbrechen und Durchfall leiden.

Die Zweitimpfung kann nachgeholt werden

Experten zufolge wäre es immunologisch wahrscheinlich kein Problem die zweite Impfung mit dem Impfstoff eines anderen Herstellers vorzunehmen. Vielleicht hätte dies sogar gesundheitliche Vorteile. Jedoch liegen zu einer solchen Mischung keine Studiendaten vor, auch eine Zulassung gibt es nicht.

Zunächst dürfte der Impf-Stopp ohnehin kein Problem für die 9,4 Millionen Menschen verursachen, die bereits ihre erste Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben. Zwischen der Erst- und Zweitimpfung dürfen laut Ständiger Impfkommission (Stiko) etwa 12 Wochen liegen. Bis dahin sollte eine Lösung gefunden sein.

Wie lange soll der Stopp dauern?

Bislang lässt sich dazu keine klare Aussage treffen. Aber als nächstes prüft die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Sicherheit des Impfstoffs. Ihr Sicherheitsausschuss will am Donnerstag darüber entscheiden, wie die EMA mitteilte. Dann sollte es auch genauere Informationen für Geimpfte geben.