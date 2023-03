Nach Insolvenzwelle: Berliner Kirche holt fürs Gastgewerbe Beistand von oben

Die Evangelische Kirchengemeinde Oberschöneweide lädt am 14. März in der Christuskirche zu einem Gottesdienst für das Gastgewerbe. Im Anschluss sei ein Kirchencafé mit Unterstützung einer Schülerfirma aus dem Oberstufenzentrum Gastgewerbe geplant, kündigte der Evangelische Kirchenkreis Berlin Süd-Ost am Montag in Berlin an.

Die Gemeinde wolle mit dem Gottesdienst allen Beschäftigten im Gastgewerbe danken und Mut machen, auch für diejenigen, die ihre Betriebe nicht halten konnten, hieß es. Eingeladen seien alle Beschäftigte des Gastgewerbes sowie alle, die sich mit dem Gastgewerbe verbunden fühlen.

Das Gastgewerbe habe in den vergangenen Jahren mehrfach Opfer bringen müssen. Zunächst seien alle Hotels und Gaststätten während des Lockdowns geschlossen worden. Später mussten für lange Zeit strikte Corona-Regelungen eingehalten werden. Durch die Kostensteigerungen für Energie und Lebensmittel als Folge des Kriegs in der Ukraine sei das Gastgewerbe nun erneut in besonderer Form getroffen.