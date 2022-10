Nach Interview mit Lauterbach und Lang: Dunja Hayali völlig fassungslos

Die bekannte Moderatorin Dunja Hayali mahnt öffentlich die deutsche Diskussionskultur in den sozialen Medien an. Auslöser waren Gespräche mit teilweise kontrovers diskutierten Politikern zu Beginn der Woche.

Im ZDF-Morgenmagazin waren sowohl die Vorsitzende der Grünen Ricarda Lang als auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast. Beide sind in sozialen Medien regelmäßig Opfer von Hass, Kritik und Spott. Mit Lang diskutierte Hayali über die Energiekrise in Deutschland. Auch der Atomausstieg und die Versorgungssicherheit wurden thematisiert. Mit Lauterbach sprach die Moderatorin über die Krankenhausreform beziehungsweise der aktuellen Situation im Gesundheitswesen. Die Beiträge erhitzten die Gemüter von Nutzern in den sozialen Netzwerken. So wurde Lauterbach von Nutzern beispielsweise als „kriminell und dumm“ bezeichnet.

Hayali reagiert auf Instagram

In einem Post auf Instagram schrieb sich Hayali am Dienstag nun den Frust von der Seele. Hayali: „Learning: Wenn du erst ein Interview mit Ricarda Lang und am Tag drauf eins mit Karl Lauterbach führst, gucke nicht in die Kommentare. Ansonsten glaubst du, die Hölle hat sich geöffnet und spuckt eine Menge an Verachtung und Niedertracht aus, als gäbe es kein morgen mehr.“

Weiter schrieb sie: „Wenn das Diskurs sein soll, wenn diese Menschen ernsthaft für Meinungsvielfalt einstehen, dann gute Nacht. Kritik, erst recht konstruktive Kritik, geht anders! Und die würde ich mir für alle Parteien, Fraktionen bzw. politische Vertreter*innen wünschen.“ Demokratie gehe anders, betont sie gegen Ende des Textes.