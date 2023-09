Ex-Kanzler Gerhard Schröder und die Linken-Politiker Oscar Lafontaine suchen offenbar nach 24 Jahren Streit die Aussöhnung. Zu Lafontaines 80. Geburtstag am Samstag gratuliere Schröder seinem ehemaligen Parteikollegen in einer Glückswunschbotschaft im Stern.

Darin heißt es: „Lieber Oskar, du bist wieder einmal schneller als ich. Am 16. September dieses Jahres wirst Du 80 Jahre alt, ich erst am 7. April nächsten Jahres. Zu Deinem 80. Geburtstag gratuliere ich Dir sehr herzlich.“ Weiter schreibt er: „80 Jahre alt zu werden, ist gewiss ein Grund, alte Reibereien Geschichte werden zu lassen“. Zudem bedankt er sich für seine Freundschaft, „auch in schwierigen Zeiten!“

Schröder und Lafontaine: Offenbar Geheimtreffen und Telefonate

Laut Stern ist es zuvor bereits zu einem fünfstündigen, bislang geheimen Treffen zwischen den beiden gekommen. Demnach haben sie sich im Mai in Lafontaines Haus im Saarland getroffen. Bei dem Treffen sollen auch die Ehefrauen Sahra Wagenknecht und So-yeon Schröder-Kim anwesend gewesen sein. Lafontaine und Schröder sollen sich zeitweise unter vier Augen gesprochen haben, um ihr Zerwürfnis aufzuarbeiten. Seither hätten die beiden Männer auch wieder miteinander telefoniert.

Zum Streit war es 1999 gekommen, als Lafontaine Finanzminister im Schröder-Kabinett war. Lafontaine trat zurück und schloss sich später der Linkspartei an.