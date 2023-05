Lebensmittelhändler: Wo Nudeln nun dauerhaft billiger werden

Das Handelsunternehmen Lidl will dauerhaft Nudeln der Eigenmarke im Preis senken. Zuletzt wurden die Käse bereits billiger. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Lidl kündigte an, dauerhaft die Nudel-Preise zu senken und will damit den hohen Preisen entgegen wirken.

Lidl kündigte an, dauerhaft die Nudel-Preise zu senken und will damit den hohen Preisen entgegen wirken. Jan Woitas/dpa

Der Einkauf im Supermarkt ist in Zeiten anhaltend hoher Inflation teuer. Umso erfreulicher für Verbraucher, wenn Lebensmittelhändler die Preise von Produkten dauerhaft senken.

Nach der kürzlich erfolgten Preissenkung zahlreicher Artikel im Käsesortiment senkt Lidl in Deutschland ab sofort dauerhaft die Preise für Nudeln. Bereits seit Jahresbeginn hat Lidl nach eigenen Angaben die Preise von über 700 Artikeln aus unterschiedlichen Warengruppen gesenkt.

Preissenkung Lidl: Nudeln gehören zu den Grundnahrungsmitteln

„Nudeln gehören zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln in Deutschland. Diese Preissenkung wird bei den Verbrauchern deutlich spürbar sein. Das zeigt: Auch in den aktuell herausfordernden Zeiten können sich unsere Kunden auf den gewohnt günstigen Lidl-Preis verlassen“, sagt Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.

Im Preis fallen die Nudelsorten Spaghetti, Penne Rigate und Fusilli der Eigenmarke „Combino“. Diese kosteten bisher 0,99 Euro und fallen ab sofort im Preis. Kunden bezahlen nun noch 0,79 Euro (Grundpreis neu 1,58 Euro/kg).