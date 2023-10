Nach Kampfdrohnen-Zusage: Israel bittet Deutschland um Munition für Kriegsschiffe

Israel hat Deutschland um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstagmorgen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Zudem sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden seien. Über die Anfragen werde man sich mit den Israelis nun austauschen, sagte Pistorius. „Wir stehen an der Seite der Israelis.“

Zuvor hatte das Bundesverteidigungsministerium am Mittwochabend bereits bestätigt, dass Deutschland Israel mit bis zu zwei von der Bundeswehr geleasten Kampfdrohnen vom Typ Heron TP unterstützen wird. Die Bundeswehr least derzeit fünf Drohnen dieses Typs. In Israel werden an ihnen deutsche Soldaten ausgebildet.

Noch am Mittwoch: Laut Pistorius keine Waffenforderungen aus Israel

Noch am Mittwochnachmittag hatte Pistorius gesagt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Israel von Partnern wie Deutschland Waffen und Ausrüstung für den Kampf gegen die Hamas anfragen wolle. Im Fall der Fälle werde man sich dann aber selbstverständlich mit den Partnern dazu beraten.

Die Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet, woraufhin die israelische Armee zehntausende Soldaten mobilisierte und den Gazastreifen unter Dauerbeschuss nahm. Beide Seiten zählten seither jeweils mehr als 1000 Todesopfer. 150 Menschen wurden nach Angaben der israelischen Armee von den Hamas-Kämpfern entführt und in den Gazastreifen verschleppt.

Wie das Portal Business Insider am Mittwoch in Berufung auf mehrere Quellen aus Sicherheitskreisen berichtete, geht der Bundesnachrichtendienst (BND) davon aus, dass die Hamas selbst davon überrascht war, wie stark sie Israel am Samstag treffen konnte. Demnach war die Hamas unter anderem von weniger Geiseln und Toten auf israelischer Seite ausgegangen.