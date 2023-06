Nach Klebepause: Letzte Generation kündigt für Montag Straßenblockaden an

An den kommenden Montagen wollen die Klimakleber im ganzen Land den Straßenverkehr massiv stören. Auch in der Hauptstadt Berlin seien Aktionen geplant.

Nach einer kurzen Pause will die Letzte Generation wieder gezielt den Verkehr auf Kreuzungen und größeren Straßen lahmlegen. Wie die Klimaschutzgruppe am Sonntag auf Twitter mitteilte, wird es an den kommenden Montagen Sitzblockaden im ganzen Land geben. Es ist davon auszugehen, dass die Klimakleber auch einige Aktionen in der Hauptstadt Berlin planen.

Bei den massiven Blockaden im April und im Mai hätten allein in Berlin „fast schon 2000“ Menschen mitgemacht, sagte ein Vertreter der Gruppe am Sonntag dem Tagesspiegel. Sie wolle auf bis zu 20.000 Aktivisten wachsen, damit „sich in Deutschland gar nichts mehr bewegen würde“.

Protest gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen:



Immer mehr Menschen sind letzte Woche bei Protestmärschen mitgelaufen.



🦺 Die kommenden Montage finden im ganzen Land Sitzblockaden statt.



Wir alarmieren, da die Bundesregierung uns nicht vor der Klimakatastrophe schützt. pic.twitter.com/It3MdC6H9S — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 4, 2023

Letzte Generation plant gezielte Aktionen gegen „Reiche“

Die Letzte Generation hatte bereits am Samstag angekündigt, gezielt „die Reichen“ ins Visier nehmen zu wollen. Man wolle ab Wochenbeginn „an die Symbole des modernen Reichtums gehen“ und die „Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken“, heißt es in einem Strategiepapier der Gruppe, dessen Gültigkeit auf Anfrage bestätigt wurde. Die Bundesregierung lasse es zu, „dass superreiche Menschen Tag für Tag unsere Lebensgrundlagen zerstören“. Die Klimakatastrophe werde „in erster Linie von den Reichen“ gemacht.

Vom 15. Juli bis 6. August will die Gruppe dann eine Art Sommerpause einlegen und ihre Aktionen unterbrechen. Ab dem 7. August soll es eine Kampagne besonders in Bayern geben, auch mit Blick auf die dortige Landtagswahl. Im Herbst soll dann wieder Berlin im Mittelpunkt von Protesten stehen.

Die Klimaschützer hatten seit Januar 2022 immer wieder Straßen in Berlin und anderen Städten blockiert und sich dabei teilweise festgeklebt. Sie fordern ein entschiedeneres Vorgehen der Politik für Klimaschutz als bisher. Im Mai durchsuchten die bayerische Polizei und Staatsanwaltschaft 15 Wohnungen und Geschäftsräume der Gruppe in sieben Bundesländern. Der Vorwurf lautete auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. (mit dpa)