Berlin - „Für Kinder ist dieser Virus absolut harmlos.“ Das sind die Worte von Schauspieler Til Schweiger, mit denen er die Gefahr des Coronavirus einzuordnen glaubt. Zu sehen und zu hören ist Schweiger damit in einem sechsminütigen Trailer zum Dokumentarfilm „Eine andere Freiheit“. Dagegen sei die Gefahr einer Impfung, die man „nicht erforscht“ habe, ungleich höher, so der Schauspieler weiter. Deshalb halte er das persönlich für „entsetzlich“ – und nochmal, mit Nachdruck: „Entsetzlich finde ich das.“

Til Schweiger ist ab Minute 03:02ff. zu sehen. Quelle: YouTube

Neben Schweiger kommen in dem Trailer weitere Prominente zu Wort: etwa die österreichischen Schauspielerinnen Nina Proll und Miriam Stein oder die Opernsängerin Nina Adlon. Auch sie äußern sich kritisch gegenüber der aktuellen Impfkampagne. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte sich Mitte August, nach längerem Zaudern, für eine Covid-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren ausgesprochen. In der Erklärung des Gremiums heißt es, dass „nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“. Til Schweiger scheint das anders zu sehen und löst damit auf Twitter einen heftigen Shitstorm aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Til Schweiger für Empörung sorgt und vor allem bei den Twitter-Usern ins Kreuzfeuer der Kritik gerät. Erst im Juni hatte er wegen eines Treffens mit dem umstrittenen Journalisten Boris Reitschuster für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram hatte Schweiger ein Foto gepostet, das offenbar bei einem Treffen mit Reitschuster entstanden ist. Darunter bezeichnete er Reitschuster als seinen „Helden“. Der Journalist und Blogger ist besonders wegen seiner kontroversen Aussagen zur Corona-Pandemie immer wieder aufgefallen.

Immer das gleiche wenn #Schweiger trendet pic.twitter.com/a5suIIWQdB — McMucho (@McMucho2) September 5, 2021

#Schweiger findet die „Gefahr der Impfung, die man „noch nicht erforscht" habe „höher als den Virus selbst" und alles in einem „entsetzlich"? Ich finde es #entsetzlich , wenn ein Regisseur mit so viel Reichweite so'n wissenschaftsfeindlichen Humbug von sich gibt https://t.co/dr4SPa1uia — Lady Bitch Ray (@LadyBitchRay1) September 5, 2021

Auch Ärzte und Professorinnen kommen im Trailer zu Wort

Die Produzenten Patricia Machart und Georg Sabransky haben für ihren Film offenbar auch mit vorrangig österreichischen Ärzten und Professorinnen gesprochen. Katrin Skala, Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Medizinischen Universität Wien, findet deutliche Worte: „Man sollte endlich die Kinder in Ruhe lassen“, denn sie spielten „keine Rolle, oder keine relevante Rolle“ bei der Ausbreitung des Virus, so ihre Einschätzung. Erwachsene hätten lange genug ihren eigentlichen Auftrag ignoriert: Schutzbefohlene zu schützen. Man müsse sich endlich fragen, wie weit man noch gehen wolle, heißt es.

Der Dokumentarfilm ist eine Produktion der Firma „schutzfilm“. Laut Website wird „schutzfilm“ auch von der Produzentin des Films, Patricia Machart, betrieben. Ihre Filmästhetik beschreibt „schutzfilm“ als Prozess, bei dem mit der Kamera die „Ordnungen im Hier und Jetzt“ sichtbar gemacht werden sollen. Das dabei entstehende Filmmaterial nennen sie „Wahrheitsmaterial“.