Leichenfund auf A9 in Brandenburg: Polizei schreibt Belohnung für Hinweise aus

Nach einem Tötungsdelikt und damit zusammenhängenden Verkehrsunfall, hat die Brandenburger Polizei bei ihrer Suche nach Zeugen eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

So sucht sie nach Hinweisen auf das Tötungsverbrechen am 10. Mai 2023. Auf dem Standstreifen der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brückwurde in Fahrtrichtung Leipzig wurde am besagten Tag ein abgestelltes Fahrzeug entdeckt. In dem Auto wurde eine Frauenleiche gefunden. Seitdem ermittelt eine Mordkommission.

Polizei hofft auf konkrete Anhaltspunkte

Gefragt wird nach Angaben zum Mittwoch, den 10. Mai 2023, konkret im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr. Die Kripo hofft auf Zeugenangaben zu einem Verkehrsunfall oder einem ungewöhnlichen Verkehrsgeschehen auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück.

Zudem wird ermittelt, ob zu dem Zeitpunkt in der Nähe Fahrzeuge oder Personen auf dem Standstreifen wahrgenommen wurden. Gesucht werden auch Aufnahmen mit einer Dashcam, einem Smartphone oder anderen Aufzeichnungsgeräten. Für die Suche hat die Polizei ein Fahndungsplakat mit Fotos des Unfallfahrzeugs veröffentlicht.

Die Mordkommission der Polizeidirektion West bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0331 5508-2766 oder per E-Mail an Mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de zu melden.