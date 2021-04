Ludwigsburg - Zwei Lamas sind in Baden-Württemberg aus ihrem Gehege ausgebüxt und haben einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Tiere drückten am Dienstagnachmittag bei Leonberg vermutlich selbst die Umzäunung nieder und zogen in Richtung einer Autobahn, teilten die Beamten in Ludwigsburg am Mittwoch mit. Anfängliche Versuche, die Lamas auf den dazwischenliegenden Feldern einzufangen, blieben erfolglos. Bei jeglichen Annäherungsversuchen sprangen die Tiere in unterschiedliche Richtungen.

Damit sie nicht auf eine nahe gelegene Autobahn liefen, drängten schließlich 18 Polizisten die Lamas wieder zurück in Richtung ihres Geheges. Durch die Polizeikette wurden die beiden Ausbrecher dingfest gemacht, hieß es. Mithilfe der Eigentümer und elf Mitarbeitern der Tiernotrettung führte die Polizei die Lamas nach rund zweieinhalb Stunden wieder zurück ins Gehege.