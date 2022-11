Nach Messerangriff in Angermünde: Mann in Untersuchungshaft Nach einem Messerangriff in Angermünde (Landkreis Uckermark) ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Dem 54-jährigen wird vorgeworfen, einen 58-Jä... dpa

Angermünde -Nach einem Messerangriff in Angermünde (Landkreis Uckermark) ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Dem 54-jährigen wird vorgeworfen, einen 58-Jährigen in einer Kleingartenanlage mit Messerstichen schwer verletzt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verletzte werde seit dem Vorfall am 29. Oktober im Krankenhaus behandelt.