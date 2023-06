Nach dem Messerangriff am Donnerstag im ostfranzösischen Annecy feiert Frankreich einen Mann, der sich dem Täter in den Weg gestellt und ihn verfolgt hat.

Der „Held mit Rucksack“ Henri, ein 24-jähriger Management- und Philosophiestudent, befand sich in der Nähe des Spielplatzes im Le Paquier-Park, als er am Donnerstag sah, wie der Mann kleine Kinder mit einem Messer angriff, während die anwesenden Erwachsenen verzweifelt versuchten, sie zu schützen.

Der „Held mit Rucksack“ rennt dem Angreifer hinterher. AFPTV

Französische Medien berichteten unter Verweis auf Videos von dem Angriff, dass der Mann den Täter von dem Spielplatz wegtrieb.

„Ich hatte Angst um mein Leben, aber vor allem um das Leben der anderen“

Auf dem Facebook-Profil des Studenten häufen sich seit Donnerstag Kommentare voller Anerkennung und Dankbarkeit für sein Einschreiten.

„Ich habe wirklich instinktiv gehandelt“, sagte der junge Mann dem Sender CNews am Freitag. „Es war für mich undenkbar, nichts zu tun.“

Er glaube, dass er nicht zufällig vor Ort gewesen sei. „Ich habe alles gemacht, um die Schwächsten zu beschützen.“ Der Angreifer habe versucht, auch ihn mit dem Messer zu verletzen.

Henri, le «héros au sac à dos» : «J'ai eu peur pour ma vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des autres» dans #HDPros pic.twitter.com/WCVpwtj8aK — CNEWS (@CNEWS) June 9, 2023

„Ich hatte Angst um mein Leben, aber ich hatte vor allem Angst um das Leben der anderen. Ich wollte nicht, dass er andere verletzt.“ Erst als der Stress später nachgelassen habe, sei ihm klar geworden, dass die Situation sehr gefährlich hätte sein können.

Emmanuel Macron besucht die Opfer - und will Henry treffen

Der Sender Europe 1 berichtete, dass auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Henri treffen werde. Am Freitagmorgen hat der Präsident einige der schwer verletzten Kinder in der Universitätsklinik in Grenoble besucht. Laut offiziellen Angaben konnten die Opfer operiert werden, ihr Zustand sei stabil, wie Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne am Freitag mitteilte.

Der Messerangreifer, ein Syrer, der zehn Jahre in Schweden gelebt hatte und dort als Flüchtling anerkannt war, hatte am Donnerstagmorgen in der 100 Kilometer entfernten Alpenstadt Annecy vier Kinder zwischen 22 Monaten und drei Jahren mit einem Messer angegriffen und schwer bis lebensgefährlich verletzt. Die Kinder aus Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien kamen in Kliniken in Genf und Grenoble. Auch zwei Erwachsene verletzte der Mann, bevor Sicherheitskräfte ihn übermannten und festnahmen.

Keine Hinweise auf terroristisches Motiv

Der Täter konnte nach Informationen des Senders France Bleu bis Freitagmorgen noch nicht verhört werden, weil er „sehr unruhig“ sei und sich zeitweise auf dem Boden gewälzt habe.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Der Täter sei den Geheimdiensten nicht bekannt. Er sei obdachlos gewesen, habe bei der Tat aber nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden. Augenzeugen hatten berichtet, dass der Mann sich in den vergangenen Wochen regelmäßig in dem Park am See aufgehalten und teilweise einen gestörten Eindruck gemacht hatte.

Der Mann war verheiratet und hatte ein drei Jahre altes Kind. Im vergangenen Jahr ließ er sich scheiden und kam nach Frankreich. Sein Antrag auf die schwedische Staatsangehörigkeit war zuvor abgelehnt worden. Seine Mutter vermutet, dass dies seinen Zustand verschlimmert habe.

Laut dem französischen Innenminister Gérald Darmanin hatte der Mann in Frankreich, Italien und in der Schweiz weitere Asylanträge eingereicht. Am vergangenen Sonntag habe er erfahren, dass Frankreich seinen Antrag abgelehnt habe, da er bereits in Schweden als Flüchtling anerkannt sei.

Frankreich unter Schock - Rechtspopulisten: „Masseneinwanderung tötet“

In Frankreich löste die Tat Entsetzen aus. Zugleich zeigten sich viele geschockt von sehr schnellen Versuchen einer politischen Instrumentalisierung. Die rechtspopulistische Fraktionschefin Marine Le Pen versuchte beispielsweise einen Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik herzustellen: „Sich an Kindern zu vergreifen ist ein Akt der Barbarei. Es hat Fehler im System gegeben: Der Mann befand sich in einer irregulären Situation“, sagte sie dem Sender Europe 1.

Der konservative Fraktionschef Olivier Marleix hatte am Vortag auf Twitter kommentiert: „Unkontrollierte Masseneinwanderung tötet“. In Annecy nahmen am Donnerstagabend mehrere Dutzend Menschen an einer nicht genehmigten Demonstration teil und riefen dabei fremdenfeindliche Parolen. Premierministerin Borne rief am Freitag zu Respekt vor den Opfern auf.