Nach Messerangriff in Fürstenwalde dauern Ermittlungen an

Fürstenwalde -Nach der Festnahme eines 26 Jahre alten Mannes in Fürstenwalde wegen eines mutmaßlichen Messerangriffs auf einen 41-Jährigen dauern die Ermittlungen der Polizei an. Er erhalte rechtliches Gehör, könne sich also zu seiner mutmaßlichen Tat äußern, teilte die Brandenburger Polizeidirektion Ost am Mittwoch mit. Dabei soll es auch um das Motiv des Mannes gehen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge am Dienstag an der Straßenecke einen Streit von zwei Männern beobachtet. Wenig später habe einer der Beteiligten auf dem Boden gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 41-Jährige erlitt mehrere Messerstiche und schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge kannten sich die beiden Männer.