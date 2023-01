Nach Messerattacke auf 26-Jährige in Neukölln: Täter weiter auf der Flucht

Der Mann, der am Samstagmittag eine 26-Jährige vor ihrem Wohnhaus in Berlin-Neukölln niedergestochen hat, ist weiter auf freiem Fuß. Das berichtet die B.Z. am Montagmorgen. Die tunesische Staatsangehörige soll kurz zuvor in der Schierker Straße in eine Frauen-WG eingezogen sein. Zwölfmal hat der Tatverdächtige dem Bericht nach auf die Frau eingestochen, auch in ihr Gesicht. Sie überlebte schwer verletzt, der Vermummte flüchtete unerkannt.

Ob sich der mutmaßliche Täter und die 26-Jährige gekannt hatten, war zunächst nicht bekannt. Auch zum gesundheitlichen Zustand des Opfers konnte die Berliner Polizei am Montagmorgen keine Aussagen tätigen.