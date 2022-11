Nach Panne: Weihnachtsbaum an Gedächtniskirche aufgestellt Nach einer Panne beim ersten Transportversuch ist der Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin aufgestellt worden. Die 22 Meter h... dpa

Eine Tanne liegt auf einem Tieflader vor dem Haus der Familie Herre, die den Baum gespendet hatte. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Nach einer Panne beim ersten Transportversuch ist der Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin aufgestellt worden. Die 22 Meter hohe Tanne wurde um 10.25 Uhr am Mittwochvormittag an der Gedächtniskirche aufgerichtet. Wie eine Sprecherin mitteilte, kam der Baum gegen 1.00 Uhr in der Nacht an. Der Transport war ursprünglich für die Nacht zum Dienstag geplant, passte aber wegen der Gesamthöhe von Baum und Transporter nicht durch den Tunnel in Berlin-Britz und sei deswegen gar nicht erst aus Köpenick losgefahren.