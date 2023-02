Nach Pause: Baumblütenfest in Werder mit neuem Konzept Mehr Kultur, mehr Kulinarik, weniger Masse: Mit neuem Konzept will sich das Baumblütenfest in Werder/Havel nach dreijähriger Corona-Pause präsentieren. Es ri... dpa

ARCHIV - Ein Fahrgeschäft ist auf dem Baumblütenfest 2019 hinter einem blühenden Baum in Betrieb. chivbild Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa/Ar

Werder -Mehr Kultur, mehr Kulinarik, weniger Masse: Mit neuem Konzept will sich das Baumblütenfest in Werder/Havel nach dreijähriger Corona-Pause präsentieren. Es richtet sich nach Angaben der Stadt nun explizit an Familien sowie genuss- und kulturaffine Besucher. Vorangegangen war ein Einwohnerbeteiligungsverfahren. „Dabei hat sich die große Mehrheit der Werderanerinnen und Werderaner für einen verstärkten Fokus auf Tradition und Regionalität ausgesprochen. Das auf dieser Grundlage neu erarbeitete Basiskonzept bildet die Leitplanken für die Vorbereitung des Fests durch uns“, sagte der Geschäftsführer der kommunalen Veranstaltungsgesellschaft VGW, Sebastian Hoferick, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.