Nach Platzen des Aquariums: DDR-Museum mit neuem Konzept Drei Monate nach dem Platzen des Aquariums in einem Berliner Hotel steht das ebenfalls betroffene DDR-Museum kurz vor der Wiedereröffnung. „Das neue Konzept ... dpa

PRODUKTION - Menschen stehen vor dem Eingang zu der Baustelle des DDR-Museums. Carsten Koall/dpa

Berlin -Drei Monate nach dem Platzen des Aquariums in einem Berliner Hotel steht das ebenfalls betroffene DDR-Museum kurz vor der Wiedereröffnung. „Das neue Konzept ist ganz klar: das Museum fit zu machen für die nächsten 20 Jahre“, sagte Kreativ-Direktor Matthias Kaminsky der Deutschen Presse-Agentur. Damit will er vom 1. April an vor allem junge Menschen ansprechen. „Die haben maximal aus dem Lehrbuch was davon erfahren, dass Deutschland geteilt war“, sagte er.