Berlin - Die Mutter Gabrielle Lebreton sonnt sich oben ohne an einer Kinderplansche in Berlin und erhält von der Polizei einen Platzverweis. Nach dem umstrittenen Einsatz der Beamten, über den auch die Berliner Zeitung mehrfach berichtet hatte, haben sich am Samstagvormittag etwa 300 Menschen zu einer Solidaritäts-Demo am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg versammelt. Die meisten sind oben ohne und zeigen nackte Brüste. Die Demonstranten fordern Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wo ein Mann mit freiem Oberkörper durch die Gegend laufe, sollen Frauen das ebenso dürfen, so die Forderung.

Organisiert wird die Demo von der sogenannten „Sektion die wilden Möpse – hedonistische Internationale“. In einem Aufruf heißt es: „Für das Recht auf freien Oberkörper – für alle! Gegen die Diskriminierung von Körpern aufgrund von Geschlecht oder sonst was!!!“ Zudem wünschen sich die Organisatoren des Protestes, der auf Fahrrädern stattfinden soll, einen bestimmten Dresscode: „Oben Ohne! Federboas, Lametta, Perücken, Bemalung – wie ihr euch wohlfühlt!“ Auch Männer sind laut Organisatoren willkommen. Unter dem Hashtag #GleicheBrustfuerAlle twittern die Demonstranten.

Gleich geht‘s los bei der Oben-Ohne-Demo der @hedintern in Kreuzberg. #GleicheBrustfuerAlle fordern die Veranstalter*innen. pic.twitter.com/Dn1l9st7Wm — Cristina Plett (@track_per_day) July 10, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Beim Start um 12 Uhr am Mariannenplatz wird ein Grußwort von der betroffenen Mutter Gabrielle Lebreton abgespielt, die leider nicht an der Demo teilnehmen kann. Danach wollen die Demonstranten zum Tempelhofer Feld ziehen.

Organisatorin Rosa sagt der Berliner Zeitung klar und deutlich: „Frauen müssen im Jahr 2021 ihr Brüste bedecken. Doch Oversexed-Werbung ist immer noch okay. Der Umgang mit Nacktheit muss in einer Stadt wie Berlin normal sein.“ Es dürfe nicht Auslegungssache eines Polizisten oder eines Sicherheitsdienstes sein, ob sich jemand von nackten Brüsten gestört fühlt, so die Demonstrantin.