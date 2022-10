Nach dem Fußball-Derby zwischen den Bundesligisten HSV und dem FC St. Pauli ist die Aufregung groß angesichts verstörender Videoaufnahmen, die einen brutalen Polizeieinsatz zeigen. Im Netz verbreitet sich ein Video, das zeigt, wie ein Polizist einen St.-Pauli-Fan mit brutaler Gewalt festzunehmen versucht. Schnell wurde von Fußballfans die Kritik laut, dass es sich um unverhältnismäßige Polizeigewalt handelt.

Aber die bösen Fußballfans... #ACAB #FCSPHSV pic.twitter.com/s4rjWGditp — Fussballmafia.de (@fussballmafiade) October 14, 2022

Die Hamburger Polizei rechtfertigt sich im Nachhinein für den Einsatz. Es heißt, dass St.-Pauli-Fans sich zuvor vermummt hätten und HSV-Fans abfangen wollten, um einen Streit zu provozieren. Daraufhin hätten die Hamburger Polizisten eingegriffen und die Fans in Gewahrsam zu nehmen versucht. Polizeisprecherin Sandra Levgrün sagte der Hamburger Morgenpost: „Unmittelbarer Zwang wird immer dann ausgeübt, wenn eine Person sich gegen die Maßnahmen sperrt und die Hände etwa unter den Bauch hält und wir nicht sehen können, ob dort Waffen oder spitze Gegenstände sind.“ Die Hamburger Morgenpost schreibt dazu: „Laut Polizeisprecherin ermittelt die Dienststelle ‚Interne Ermittlungen‘ von Amts wegen gegen einen Bundespolizisten, die in dem Video zu sehen sind. Es ist auch bereits eine Strafanzeige eingegangen.“

Trotz der Rechtfertigungen der Polizei nimmt die Kritik an dem Polizeieinsatz nicht ab. Der Fußballverein St. Pauli verlangt Aufklärung. Der Polizist Oliver von Dobrowolski, Autor des Buches „Ich kämpfe für eine bessere Polizei“, schreibt auf Twitter, dass die Stadt Hamburg bekannt sei für unverhältnismäßige Polizeieinsätze. Innensenator Andy Grote (SPD) äußerte sich bisher nicht zu den Anschuldigungen.

Hamburg ist wohl zunehmend Hotspot… https://t.co/9J5KT7JM7Z — Oliver von Dobrowolski (@vonDobrowolski) October 14, 2022

Am Freitagabend hatte Polizeisprecherin Sandra Levgrün geschrieben, dass die Vorfälle noch aufgeklärt werden müssen. Sie sagte laut dem NDR: „Warum der Kollege in der Situation unmittelbaren Zwang anwenden musste, das werden wir sicherlich im Nachhinein noch aufklären können, auch ob es verhältnismäßig war.“ Sie sagte außerdem: „Solche Situationen sehen nicht schön aus. Das hat was mit körperlichem Zwang zu tun, mit unmittelbarem Zwang, den wir an der Stelle anwenden. Und diese Menschen leisten ja Gegenwehr. Insofern sehen die Situationen unschön aus, das ist auch für die Polizei nicht schön, aber es muss nun mal sein. Wir können sie ja nicht einfach gehen lassen, nur weil wir Gegenwehr spüren.“

Währenddessen verbreiten sich die Bilder auch international. Der polnische EU-Abgeordnete Dominik Tarczyński von der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) twitterte: „So sieht Rechtsstaatlichkeit auf Deutsch aus.“ Polen wird für seine Justizreform und für eine drakonische Exekutive insbesondere von der deutschen Regierung kritisiert.