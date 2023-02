Nach Rache-Song von Shakira: Gerard Piqués Freundin in Klinik eingewiesen

Erst vor wenigen Tagen hatte Gerard Piqué mit einem Instagram-Post seine Beziehung zu Clara Chía Marti offiziell gemacht. Damit wurde die 23-Jährige, die bis dahin nur namentlich als „die Neue“ von Piqué bekannt war, zur Berühmtheit – und zur Zielscheibe für Hass auf sozialen Medien.

Der ehemalige Kapitän des FC Barcelona war zwölf Jahre lang mit dem kolumbianischen Pop-Star Shakira ein Paar, bis ihre Liebe im vergangenen Sommer zerbrach – wegen Piqués Liebe zu Clara Chía Marti.

Seitdem Shakira (45) ihre neue Single „BZRP Music Sessions #53“ veröffentlicht hat, in der die kolumbianische Sängerin sowohl ihren Ex als auch dessen neue Freundin scharf angreift, sei das Leben für Chía Marti Berichten zufolge „zur Hölle auf Erden“ geworden.

Wie die Zeitung El Periódico de Catalunya und die Wochenzeitung Caras berichten, wurde die 23-Jährige von dem medialen Druck überwältigt, der ihr Leben in nur wenigen Wochen auf den Kopf gestellt hat. Chía Marti musste zunächst ihr Instagram-Profil schließen, nun liege sie in einer Klinik in Barcelona, wo sie sich vor einigen Tagen einliefern ließ, offenbar wegen einer Panikattacke.

Der ehemalige Barça-Star hatte das gemeinsame Foto mit Clara Chía Marti auf Instagram gepostet und schrieb dazu: „Das ist meine Freundin, egal, wer sie ist. Und sie sollen ein für alle Mal mit den verschiedenen Spekulationen aufhören.“

Chía Marti wurde daraufhin in den sozialen Medien mit Spott überschüttet: „Hier kommt Casio“, „Mal sehen, wie lange die neue Uhr hält“, in Anspielung auf das neue Lied von Shakira, in dem es heißt: „Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht“ und „Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht.“

Doch damit nicht genug. „Sie halten Clara auf der Straße an und singen ihr das Lied von Shakira vor. Jeder erkennt sie, aber sie ist schüchtern“, schreiben die spanischen Zeitungen. Sie werde beschuldigt, verantwortlich für die Trennung von Piqué und Shakira zu sein, und damit eine Familie mit zwei Kindern zerstört zu haben.

Piqué sei offensichtlich sehr besorgt und fühle sich dafür verantwortlich, dass seine Freundin in einen Strudel hineingezogen wird, der ihn selbst auch schwer belaste, obwohl er Ruhm gewöhnt sei.

Genaue Details zum aktuellen Zustand der 23-Jährigen sind nicht bekannt, Chía Marti soll sich aber weiterhin unter ärztlicher Beobachtung im Krankenhaus befinden.