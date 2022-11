Nach Raketenhagel: Zehn Millionen Menschen in Ukraine ohne Strom

Nach dem massiven russischen Raketenangriff auf das Energiesystem der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa zehn Millionen Menschen zeitweise ohne Strom gewesen. Das betreffe vor allem die Regionen Charkiw, Schytomyr, Kiew und Lwiw, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache.

In Lwiw und anderen Städten sei die Fernwärme abgeschaltet worden. „Im ganzen Land gibt es Probleme mit der Kommunikation und dem Internet.“ Später ergänzte der Präsident, dass etwa acht Millionen Menschen mittlerweile wieder mit Strom versorgt seien. Infolge der Angriffe auf das Stromnetz seien an zwei ukrainischen Kernkraftwerken Reaktorblöcke automatisch abgeschaltet worden, sagte Selenskyj ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Selenskyj: Der Angriff ist eine Reaktion auf den G20-Gipfel

Er deutete den schweren Angriff als Russlands Antwort darauf, dass sich beim G20-Gipfel auch Länder wie Indonesien, China und Indien gegen den Krieg ausgesprochen hätten. „Russland sagt der Welt, dass es weitermachen will“, sagte Selenskyj. Darauf müsse die Welt reagieren, forderte er.

Die russischen Raketenangriffe schädigten auch Nachbarländer der Ukraine, sagte der Staatschef. Dabei nannte er die Republik Moldau, wo wegen des Beschusses am Dienstag ebenfalls der Strom ausgefallen war. Er erwähnte auch Polen, wo am Dienstag ebenfalls fehlgeleitete Raketen eingeschlagen sein sollen. „Wie oft hat die Ukraine schon gesagt, dass der terroristische Staat sich nicht auf unser Land beschränken wird?“, sagte Selenskyj. „Je länger Russland sich straffrei fühlt, desto größer wird die Bedrohung für alle, die russische Raketen erreichen können.“

Russland hatte an diesem Dienstag rund 100 Raketen und Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Die Luftabwehr habe rund 70 der Sprengkörper abgefangen. Das meldet die ukrainische Luftwaffe. Die Angriffe galten insbesondere der Infrastruktur, 15 Einrichtungen hätten Schaden erlitten. Nach Behördenangaben waren der Norden und die Mitte des Landes am stärksten von den Angriffen betroffen.