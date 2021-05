Tübingen - Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat mit einer rassistischen Äußerung auf Facebook seinen Ausschluss aus der Partei riskiert. Führende Grünen-Politikerinnen haben sich am Sonnabend zu Wort gemeldet. „Boris Palmer hat unsere politische Unterstützung verloren.“, sagt Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die Vorwürfe gegen Palmer wiegen schwer.

Palmer, dessen Äußerungen bereits in der Vergangenheit für Ärger mit seiner Partei gesorgt hatten, hatte am Freitag in einer Diskussion mit Facebook-Nutzern einen rassistischen und obszönen Begriff aus einem Aogo zugeschriebenen Zitat wiederholt und kommentiert, offensichtlich ironisch: „Der Aogo ist ein schlimmer Rassist.“ Zur Begründung verwies er auf einen nicht-verifizierten Facebook-Kommentar, in dem ohne jeden Beleg behauptet worden war, Aogo habe für sich selbst in einem sexualisierten Kontext das N-Wort benutzt. Mit dem Begriff N-Wort wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Baerbock erklärte am Samstagvormittag: „Die Äußerung von Boris Palmer ist rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen. Das Ganze reiht sich ein in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzen und verletzen.“

Die Äußerung von Boris #Palmer ist rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen. Das Ganze reiht sich ein in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzen und verletzen. 1/2 — Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 8, 2021

Claudia Roth wirft Palmer sexistische und rassistische Menschenverachtung vor

Auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat dem grünen Tübinger Oberbürgermeister moralische Grenzüberschreitung vorgeworfen. Seine Äußerungen über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo „sind nicht Satire, sie sind rassistische und sexistische Menschenverachtung“, teilte die Grünen-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. „Erst kommt das Sagbare, dann das Machbare. Dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Palmer überschreitet jede moralische Grenze. Das ist abstoßend und ganz sicher nicht grün.“

Der Grünen-Landesparteitag in Baden-Württemberg soll auf Antrag der Basis noch am Sonnabend darüber entscheiden, ob die Partei ein Ausschlussverfahren gegen den Tübinger OB Palmer einleiten soll. Auch die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg dringt auf einen Parteiausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. „Es gibt eine neuerliche Entgleisung“, sagte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand am Samstag beim Landesparteitag in Stuttgart.

Scharfe Kritik auch aus anderen Parteien: „Grüne haben Rassismusproblem“

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Grünen aufgefordert, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer nach umstrittenen Äußerungen aus der Partei auszuschließen. Palmer sei mit seinen Ausfällen längst Wiederholungstäter, sagte Klingbeil am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Sein Verhalten kann nicht ohne Konsequenzen durch Frau Baerbock und die grüne Parteiführung bleiben.“

Klingbeil betonte weiter: „Rassismus ist nie Ironie.“ Die Grünen hätten mit Palmer ein Rassismusproblem. Viel zu oft seien die Entgleisungen des Tübinger Oberbürgermeisters in der Vergangenheit unter den Teppich gekehrt worden.