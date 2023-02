Nach Rücktritt bei Brandenburger Grünen: Julia Schmidt erhält Morddrohung

Julia Schmidt ist als Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg zurückgetreten.

Die zurückgetretene Landesvorsitzende der Brandenburger Grünen, Julia Schmidt, hat Medienberichten zufolge eine Morddrohung erhalten. Die Drohung soll nach ihrem Rücktritt online eingegangen sein, wie der Tagesspiegel unter Berufung auf Polizeikreise in Potsdam berichtet.

Die Politikerin soll Anzeige erstattet haben. Inzwischen ermittelt auch der polizeiliche Staatsschutz. Auf Anfrage der Zeitung wollte sich Schmidt nicht zu dem Vorgang äußern. Sie war am Freitag auf Drängen der Parteispitze zurückgetreten. Der Landesvorstand wirft der 29-Jährigen „wiederholte Fälle untragbaren Fehlverhaltens“ vor. Konkrete Vorfälle wurden nicht genannt.

Am Freitag wurde bekannt, dass Berlins grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch ebenfalls eine Morddrohung erhalten hat. Im Abgeordnetenhaus ging ein Brief an die Politikerin ein, eine Revolverpatrone war beigelegt. Die Empörung über die Drohung gegen Jarasch war parteiübergreifend sehr groß.