Nach schwerem Ski-Unfall: Sarah Connor hat Bock auf eine „fette Party“

Monatelang war es um die Berliner Pop-Sängerin Sarah Connor still geworden. Nun hat sie sich mit einer klaren Message an ihre Fans gewandt.

Ausgerechnet nach Release ihres Weihnachts-Albums „Not So Silent Night“ (das auch Tequila-Exzess in der Badewanne feiert), hatte Sarah Connor im Dezember 2022 einen Ski-Unfall. Folge: eine schwere Knie-Verletzung. Das hat sie kürzlich ihren Fans in einem Video erzählt, nachdem sich viele gewundert hatten, warum es so still geworden war um die Berliner Pop-Sängerin.

Umso mehr werden sich die Fans nun freuen, dass es Sarah Connor wieder gut geht. Das hat sie bei ihrem Tour-Auftakt am Wochenende beteuert: „Jetzt bin ich zurück, und ihr seht: Meine Füße, meine Beine funktionieren.“

Am Freitagabend begann Sarah Connor ihre Tour im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg. Zweieinhalb Stunden Sarah-Connor-Hits bei gutem Wetter, von ihrem Durchsbruchssong „Let's Get Back to Bed - Boy!“ bis hin zu „Vincent“, den 2019 einige Radiostationen zensiert hatten aufgrund der ersten schwulen Zeile: „Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt.“

Und wie geht es Sarah Connor, zurück auf der Bühne? Sie freue sich auf eine „fette Party“, sagte sie. Und das sehen die Berliner Fans sicher auch so. Am 25. August spielt sie hier sommerlich auf der Waldbühne, open-air. Und am 3. Dezember dann noch mal in der Mercedes-Benz-Arena. Da kann sie dann schon wieder ihr Weihnachts-Album auspacken, from Sarah with love.