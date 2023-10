Ein 83-jähriger Mann, der am Samstagvormittag an einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn beteiligt war, ist wenige Stunden später in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Der Mann war mit einem Krankenwagen zusammengestoßen.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall im Bereich der Kreuzung Landsberger Allee/Bruno-Baum-Straße/Marzahner Promenade. Gegen 11.15 fuhr demnach ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn stadtauswärts die Landsberger Allee entlang und soll bei roterAmpel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Dort krachte das Rettungsfahrzeug mit dem Auto des 83-Jährigen zusammen, der gerade aus der Marzahner Promenade nach links in die Landsberger Allee abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar den in dieselbe Richtung fahrenden Rettungswagen, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 83-Jährige soll bei Grün gefahren sein. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Seniors gegen eine Ampel in der Mitte der Kreuzung geschleudert. Der Rettungswagen driftete durch den Zusammenstoß in die Bruno-Baum-Straße ab, wo das Fahrzeug gegen ein verkehrsbedingt wartendes Auto prallte, an dessen Steuer ein 28-Jähriger saß. Dessen Wagen wurde gegen eine Ampel und ein Geländer geschoben.

Unfall in Marzahn: 83-Jähriger fuhr Auto mit Beatmungsgerät

Nach dem bisherigen Kenntnisstand soll der 83-Jährige wegen einer Vorerkrankung mit einem am Körper angelegten Beatmungsgerät gefahren sein. Der Rentner wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er wenige Stunden später verstarb. Der 24-jährige Fahrer des Rettungswagens und seine zwei Mitinsassen, eine 22- und eine 27-jährige Rettungskraft, wurden ebenso wie der 28-jährige Fahrer des dritten beteiligten Wagens zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von 0 Promille. In dem Rettungswagen befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Patient.

Der Leichnam des verstorbenen 83-Jährigen wurde für eine Obduktion beschlagnahmt. Der Kreuzungsbereich war in Fahrtrichtung stadtauswärts für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.