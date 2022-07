Nun ist offiziell: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Andrij Melnyk als Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland entlassen. Dazu veröffentlichte das Präsidialamt des Präsidenten der Ukraine am Samstag ein Dekret von Selenskyj. Darin heißt es lediglich, dass der Präsident Melnyk aus Deutschland abberufe. Zuvor hatte der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy die Entlassung in einem Tweet vermeldet.

Bereits unter der Wochen hatten mehrere Medien berichtet, dass Melnyk ins ukrainische Außenministerium nach Kiew wechseln soll. Wie das Redaktionsbetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen in Kiew erfuhr, gibt es einen an Präsident Wolodymyr Selenskyj gerichteten Vorschlag des ukrainischen Außenministeriums, Melnyk zum Vizeaußenminister zu ernennen. Der Wechsel könnte noch vor dem Herbst vollzogen werden, hieß es.

Melnyk hatte den Posten für mehr als acht Jahre inne. Er war noch unter dem vorherigen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko ernannt worden. Selenskyj beließ ihn jedoch in der Position. Vor und nach Beginn des großflächigen Angriffs Russlands auf die Ukraine hatte er mit kontroversen und undiplomatischen Interviews und Tweets viele deutsche Politiker gegen sich aufgebracht. So hatte Melnyk Bundeskanzler Olaf Scholz als „beleidigte Leberwurst“ betitelt, weil der sich weigerte nach dem Skandal um eine Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew zu reisen. Dennoch entließ Selenskyj Melnyk bisher nicht, da er trotz seiner unorthodoxen Art einige Erfolge für die Ukraine verbuchen konnte. So hat sich die Bundesregierung mittlerweile doch zu einigen Waffenlieferungen an die Ukraine durchgerungen.

Nach Bandera-Aussagen unhaltbar geworden

Melnyk war nach einem Interview mit dem Journalisten Tilo Jung heftig in die Kritik geraten. In dem Interview hatte Melnyk sich geweigert, den ukrainischen Nationalistenführer Stepan Bandera als Faschisten zu bezeichnen und dessen Beteiligung an Massakern an Polen und Juden in der Ukraine geleugnet und heruntergespielt. Der Fehltritt war groß genug, dass sich sogar das ukrainische Außenministerium zu einer Distanzierung von den Äußerungen genötigt sah. Die Kritik aus Israel und Polen war immens und auch in Deutschland hatte Melnyk durch die Äußerungen erheblich an Unterstützung eingebüßt.

Das Bild Stepan Banderas in der Ukraine ist umstritten. Während vor allem der Osten und Süden des Landes in ihm einen Nazikollaborateur sieht, verehren viele im Westen der Ukrainer ihn als Nationalhelden, der für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine gegen die Sowjets und Polen gekämpft habe.