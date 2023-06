Nach Special Olympics in Berlin: 14 Teilnehmer spurlos verschwunden

Nach dem Ende der Special Olympics am Sonntag traten mehrere Teilnehmer aus verschiedenen Ländern nicht wie geplant die Heimreise an. Das LKA ermittelt.

In Berlin sind mehrere Special-Olympics-Delegationsmitglieder aus dem Libanon, der Elfenbeinküste und weiteren afrikanischen Ländern verschwunden. Wie Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag bei der Senatspressekonferenz mitteilte, hätten die 14 Personen aus sieben Nationen nicht wie geplant ihre Rückreise angetreten.

„Im Fokus steht, sie aufzufinden und herauszufinden, dass sie wohlauf sind“, sagte Spranger. Hinweise auf Unglücksfälle lägen nicht vor. Das Landeskriminalamt ermittle dennoch in alle Richtungen, auch die Bundespolizei ist involviert.

Bei den meisten Vermissten handelt es sich wohl nicht um Athleten

Laut Senatsinnenverwaltung sind die meisten verschwundenen Personen wohl Delegationsmitglieder wie Trainer und Begleiter, bei nur einer Person könnte es sich um einen Athleten oder eine Athletin mit Behinderung handeln. Weiter gebe es die Vermutung, so die Mitarbeiter der Senatsverwaltung, dass einige der Personen auf dem Weg in die Schweiz sind. Andere könnten in Berlin geblieben sein, hieß es.

Die Möglichkeit, dass die Personen eine Chance gesehen haben, um in Europa zu bleiben, ist laut Mitgliedern der Innenverwaltung nicht abwegig. Dass sich Delegationsmitglieder bei Großveranstaltungen wie den Special Olympics oder den Olympischen Spielen absetzten, sei nicht außergewöhnlich.

Spranger gab an, dass je eine Person aus Algerien, Burundi, Guinea, Kamerun, Libanon, und dem Senegal sowie sieben Personen von der Elfenbeinküste gesucht werden. Die Special Olympics 2023 fanden vom 17. bis 23. Juni an verschiedenen Austragungsorten in Berlin statt.