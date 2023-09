Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Elon Musk einen ukrainischen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte verhindert hat, hat sich nun der russische Präsident über den Tesla-Chef geäußert.



In seiner Rede auf dem „Eastern Economic Forum“ (Östlichen Wirtschaftsforum) in Wladiwostok sagte Wladimir Putin, der SpaceX-Chef sei eine herausragende Person, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ria berichtet. „Was die Privatwirtschaft betrifft, ist Elon Musk sicherlich eine herausragende Person. Ein aktiver, talentierter Geschäftsmann. Er tut viel, auch mit Unterstützung des amerikanischen Staates“, sagte Putin demnach am Dienstagmorgen.

Der Milliardär hatte heftige Kritik auf sich gezogen, nachdem er enthüllt hatte, dass er im vergangenen Jahr einen ukrainischen Angriff auf einen russischen Marinestützpunkt verhindert. „Es gab eine dringende Anfrage von Regierungsbehörden, Starlink bis nach Sewastopol zu aktivieren“, hatte Musk am vergangenen Donnerstag im Onlinedienst X in Bezug auf den Satelliteninternetdienst, der von Musks Firma SpaceX betrieben wird, geschrieben. „Die offensichtliche Absicht war es, den größten Teil der russischen Flotte vor Anker zu versenken.“ Musk schrieb weiter: „Wenn ich ihrer Bitte zugestimmt hätte, wäre SpaceX explizit an einer großen Kriegshandlung und Konflikteskalation beteiligt.“

Putin fordert trotz Luna-25-Crash Festhalten an Russlands Mondprogramm

Während des Forums, das noch bis Mittwoch andauert, lobte Putin Musk für seine Bemühungen im Raumfahrtsektor. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass auch Russland über hervorragende Weltraumkompetenzen verfüge. Putin sagte, dass Russlands Weltraumorganisation Roskosmos bereits eine von der Regierung unterstützte Entscheidung getroffen habe, private Investoren für den Raumfahrtsektor zu gewinnen.

Fast 50 Jahre nach Moskaus letzter erfolgreicher Mondmission war die fast 800 Kilogramm schwere Sonde Luna-25 vor knapp zwei Wochen auf die Mondoberfläche gestürzt. Luna-25 sollte als erste Raumsonde auf dem Südpol des Mondes landen und mindestens ein Jahr auf dem Mond bleiben, um Bodenproben zu entnehmen und zu analysieren. Mit der Mission wollte Russland an die einstigen Erfolge der Sowjetunion im Bereich der Weltraumfahrt anknüpfen.

In Bezug auf den Absturz betonte der russische Präsident, dass die Aufgabe schwierig sei, aber mangelnder Erfolg bedeute nicht, dass das Programm abgeschlossen werde. „Was die Landung an der Stelle angeht, an der noch nie jemand auf dem Mond gelandet ist, nun ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Dort wird eine entsprechende Analyse durchgeführt und die Arbeit fortgesetzt“, sagte Putin am Dienstag. (mit AFP)