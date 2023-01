Nach Streik am BER: Donnerstag wird es voll am Flughafen Die BER-Betreiber rechnen mit einem hohen Passagieraufkommen am Donnerstag. Vor allem morgens und mittags dürfte es am Flughafen voll werden. dpa

Gähnende Leere: Am Flughafen BER stand am Mittwoch der komplette Flugbetrieb still. Donnerstag wird allerdings ein regelrechter Passagieransturm erwartet. Bernd Friedel/imago

Schönefeld -Nach dem Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER rechnen die Betreiber zur Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs an diesem Donnerstag mit einem hohen Passagieraufkommen. „Insbesondere in den Morgen- und Mittagsstunden werden mehr Reisende erwartet“, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwochabend mit.