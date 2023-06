Nach Sturz bei Tour de Suisse: 26-jähriger Radprofi Gino Mäder gestorben

Der Schweizer Gino Mäder ist nach seinem Sturz bei der Tour de Suisse gestorben. Der 26-Jährige sei im Krankenhaus seinen schweren Sturzverletzungen erlegen, teilte das Rad-Team Bahrain-Victorious am Freitag mit. Mäder musste nach dem Sturz in eine Schlucht wiederbelebt werden und war anschließend per Helikopter ins Krankenhaus transportiert worden. An der gleichen Stelle war auch Magnus Sheffield zu Fall gekommen, der US-Amerikaner kam aber glimpflich davon.

Auch die sechste Etappe der Tour de Suisse am Freitag fand nicht wie geplant statt. Stattdessen sollten die Fahrer die letzten 30 Kilometer vom Zielort Oberwil-Lieli als Trauerfahrt absolvieren. Das sei auch Wunsch der Familie gewesen sein, hieß es.

Mehrere Stürze bei Tour de Suisse: Fahrer kritisieren Streckenführung

„Wir sind durch den Verlust unseres außergewöhnlichen Fahrers, Gino Mäder, am Boden zerstört. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle“, sagte Team-Manager Milan Erzen. „Er war nicht nur ein extrem talentierter Fahrer, sondern auch eine großartige Person abseits des Rads.“ Das Team werde ihm zu Ehren fahren.

Bei dem Vorbereitungsrennen für die Tour de France war am Donnerstag auch der Amerikaner Magnus Sheffield gestürzt und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und Prellungen.

Zu den Fahrern, die wegen der Streckenführung Kritik an den Organisatoren übten, zählte auch Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien. Es sei keine schlaue Idee gewesen, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren, sagte der 23-Jährige nach Angaben der Schweizer Zeitung Blick. „Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert“, sagte Evenepoel.