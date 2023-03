Nach Sturz von Baukran auf Kunstdepot: Sammlung gerettet Nach dem Kranunfall am Zentralen Kunstdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Potsdam werden weiter Kunststücke aus d... dpa

Potsdam -Nach dem Kranunfall am Zentralen Kunstdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Potsdam werden weiter Kunststücke aus dem beschädigten Gebäude gerettet. Dabei handelt es sich um insgesamt 4000 Stücke aus der Prozellan- und Glassammlung, die umgelagert werden müssen. Im Gebäude selbst werde von innen eine Abdichtung angebracht, um ein Eindringen von Regenwasser zu verhindern, berichtete der Sprecher der Schlösserstiftung, Frank Kallensee, am Freitag. Die betroffenen Teile der Decke wurden noch am Dienstagabend mit Stahlstützen gesichert.