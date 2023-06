Nach Suchaktion im Fall Maddie: Polizei hat „Gegenstände beschlagnahmt“

Im Fall Madeleine „Maddie“ McCann hat die portugiesische Polizei in der vergangenen Woche ihre mehrtägige Suchaktion an einem Stausee im Süden Portugals beendet. In einer Pressekonferenz Donnerstagmorgen teilten nun deutsche Behörden, die sich an den Ermittlungen beteiligen, mit, dass „eine Reihe von Gegenständen“ gefunden worden seien, die möglicherweise mit dem vermissten Mädchen in Zusammenhang stehen.

„Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine Reihe von Gegenständen beschlagnahmt��, sagte der leitende Staatsanwalt Hans Christian Wolters, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet. Diese würden in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet. „Ob einzelne Punkte tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich noch nicht sagen.“

Trotz internationaler Fahndung fehlt von dem Mädchen bis heute jede Spur. 2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie in dem Fall gegen den bereits inhaftierten Deutschen Christian B. wegen Mordes ermittele. Der Mann ist unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Anklage gegen B. erhob die Behörde im Fall Maddie bislang aber nicht. „Die hier in Braunschweig geführten Ermittlungen gegen den 46-jährigen Tatverdächtigen werden voraussichtlich noch lange andauern“, so Wolters.