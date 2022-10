Nach TikTok-Zoff um schlüpfrige Videos: Anklage wegen versuchten Totschlags 

Der Streit von zwei Männern auf TikTok endete in einer lebensgefährlichen Attacke vor einer Bar in Tempelhof. Gegen einen 29-Jährigen wird nun Anklage erhoben.

Ein Streit um TikTok-Videos soll binnen drei Monaten so außer Kontrolle geraten sein, dass sich ein 28-Jähriger nun wegen versuchten Totschlags zusammen mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Berlin verantworten muss. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Tat ereignete sich bereits vor knapp einem Jahr am 30. Oktober 2021.

Der Angeschuldigte und das damals 31 Jahre alte Tatopfer sollen seit Jahren miteinander bekannt gewesen sein und hätten gemeinsam Videos für das Videoportal TikTok erstellt. In einem der Videos soll der spätere Geschädigte dem Angeschuldigten offenbart haben, dass er intime Bildern und Videos von diesem und seiner Partnerin besitze. Das soll er auch dadurch belegt haben, dass er dem Angeschuldigten eines dieser Videos über den Messaging-Dienst Snapchat zuschickte. Der Angeschuldigte befürchtete nun eine Veröffentlichung des Bildmaterials „und somit die Verletzung seiner persönlichen Ehre wie auch der Ehre seiner Partnerin“, wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt.

TikTok-Fehde endet in Attacke vor Bar in Berlin-Tempelhof

Als der in Paderborn wohnende Geschädigte Ende Oktober 2021 in Berlin war, kam es zu einem Zusammentreffen. Der Angeschuldigte soll vor einer Bar in Tempelhof mit einem Messer mehrfach auf den Oberkörper des Geschädigten und den Hals eingestochen und ihn erheblich verletzt haben. Dabei müsse er „dessen Tod jedenfalls billigend in Kauf genommen haben“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Selbst als dieser schon in die Bar geflüchtet war, soll der Angeschuldigte versucht haben hinterherzukommen.

Selbst nach der Tat spielten die sozialen Medien eine Rolle: Der Bruder des Geschädigten veröffentlichte ein Video von der Tat, der Angeschuldigte soll sich daraufhin auf „Instagram“ damit gebrüstet haben.