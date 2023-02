Nach Tod einer Fünfjährigen: Polizei sichert Spuren im Park Die Bestürzung in Berlin ist groß. In einem Park wird ein vermisstes Mädchen gefunden - schwer verletzt. Kurze Zeit später stirbt die Fünfjährige. Was ist ge... dpa

ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. /Illustration David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Wenige Stunden nach dem Tod einer Fünfjährigen in Berlin geht die Spurensuche im Bürgerpark Pankow weiter. Am Mittwochmorgen war der Fundort auf einem Hügel im Park noch weiträumiger abgesperrt, als in der Nacht, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Zahlreiche Polizisten und Polizistinnen sicherten den Bereich ab und stellten Spuren sicher.