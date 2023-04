Nach Tod eines Joggers: Bärin aus Norditalien eingefangen Die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen „Problembären“ Bruno hat einen Jogger attackiert und getötet. Jetzt wurde JJ4 aufgespürt. dpa

Trient -Nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien wurde die wildlebende Bärin JJ4 nach Angaben der Provinz Trentino eingefangen. Das Tier sei in der Nacht in der Gegend rund um die Wälder des Gebiets gefunden worden, wie die Provinz mitteilte. Der Regionalpräsident von Trentino-Südtirol, Maurizio Fugatti, wollte sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Details äußern.