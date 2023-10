Nach Tod von 55-Jähriger mutmaßlicher Täter identifiziert

Berlin -Nach dem gewaltsamen Tod einer 55-jährigen Frau in Berlin-Köpenick am Montag ist der Täter weiter auf der Flucht. Die Identität des mutmaßlichen Angreifers sei aber inzwischen geklärt, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet. Details nannte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht. Unklar bleibt damit etwa weiterhin, ob sich Täter und Opfer gekannt haben.

Die Frau war am Montagmorgen auf einem Gehweg in Köpenick mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft vor einem Mehrfamilienhaus in der Mahlsdorfer Straße. Anschließend soll der Angreifer in unbekannte Richtung geflohen sein, hieß es. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln. Die 55-Jährige erlag ihren schweren Stich- und Schnittverletzungen noch vor Ort.