Nach Tod von 55-Jähriger mutmaßlicher Täter in Haft

Berlin/Kiel -Nach dem gewaltsamen Tod einer 55-Jährigen in Berlin sitzt der mutmaßliche Täter aus Kiel in der Hauptstadt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Tiergarten habe wie von der Staatsanwaltschaft beantragt am Dienstag Haftbefehl erlassen, teilte die Behörde am Mittwoch auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. Der 52-jährige Deutsche war am Montag in Schleswig-Holstein festgenommen und nach Berlin gebracht worden. Er soll das Opfer am Montagmorgen auf einem Gehweg in Berlin-Köpenick mit einem Messer angegriffen haben. Die 55-Jährige starb noch vor Ort.

Die 55-Jährige und der Beschuldigte haben nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft eine Wochenendbeziehung geführt. Mehr Details zu den Hintergründen der Tat sowie zu der Beziehung des Paares nannte eine Behördensprecherin mit Verweis auf weitere Ermittlungen nicht. Der 52-Jährige habe sich bislang nicht zu der Tat geäußert, sagte die Sprecherin am Mittwoch.