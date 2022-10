Aus Solidarität mit den gegen Repressionen demonstrierenden Frauen und Mädchen im Iran haben sich mehr als 50 französische Schauspielerinnen und andere Prominente Haarsträhnen abgeschnitten.

„Für die Freiheit“, sagt Juliette Binoche am Anfang eines gut zwei Minuten langen Videos, das am Mittwoch unter dem Hashtag #HairForFreedom auf Instagram gepostet wurde. Dann fasst die Schauspielerin ihre Haare mit einer Hand zusammen und schneidet sich vor der Kamera etwa 15 Zentimeter ihres Zopfes ab.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SOUTIEN FEMMES IRAN (@soutienfemmesiran) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Unterlegt ist das Video mit dem Widerstandslied „Bella Ciao“, das weltberühmte Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, gesungen in Farsi von iranischen Aktivistinnen.

Auch die Schauspielerinnen Isabelle Adjani, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg und Isabelle Huppert greifen in dem Video zur Schere und schneiden einige Strähnen ihrer Haare ab. Ebenso sind die Sängerinnen Jane Birkin und Angèle im Video zu sehen. Laut Abspann hat der französische Anwalt Richard Sedillot die Aktion initiiert.

„Seit dem Tod von Mahsa am 16. September protestieren im Iran Menschen, angeführt von Frauen, unter Einsatz ihres Lebens. Diese Menschen hoffen nur auf den Zugang zu den wichtigsten Freiheiten. Diese Frauen und Männer bitten um unsere Unterstützung. Ihr Mut und ihre Würde verpflichten uns zum Handeln“, heißt es in einer Erklärung, die dem Video beigefügt ist.

Das Video endet mit einem Bild der französisch-iranischen Künstlerin und Regisseurin Marjane Satrapi, die sich in ihrer preisgekrönten Graphic Novel und Spielfilmverfilmung „Persepolis“ mit der Frage der Frauenrechte im Iran auseinandergesetzt hat.

Die Videokampagne ging innerhalb weniger Stunden in den sozialen Medien viral und folgt auf einen offenen Brief, der am Dienstag von mehr als 1000 Persönlichkeiten aus der französischen Filmindustrie unterzeichnet wurde. Darin heißt es: „Wir, Produzenten, Autoren, Regisseure, Techniker, Komödianten, Schauspieler, Verleiher, Festivalleiter und die gesamte französische Filmindustrie, möchten gemeinsam unsere Unterstützung für die iranischen Frauen zum Ausdruck bringen, die derzeit unter Einsatz ihres Lebens für ihre Freiheit kämpfen, und für das iranische Volk, das sich mutig für sie einsetzt. Wir fordern alle, die über die Ermordung von Mahsa Amini und das harte, brutale und tödliche Vorgehen der iranischen Behörden schockiert sind, auf, die Demonstranten laut und deutlich zu unterstützen.“

Zu den Unterzeichnern gehören die Regisseure Catherine Corsini, Alice Diop, Audrey Diwan, Julia Ducournau, Eva Husson, Alice Winocour, Rebecca Zlotowski, Jacques Audiard, Nicolas Bedos, Bertrand Bonello, Dany Boon sowie der Generaldelegierte von Cannes, Thierry Frémaux und Vertreter der Branche wie Hengameh Panahi, Vincent Maraval und Alexandre Mallet-Guy. (mit AFP)